Chelsea'nin "Kedi" lakaplı kalecisi hayatını kaybetti
İngiliz devi Chelsea'nin "Kedi" lakaplı efsane kalecisi Peter Bonetti, hayatını kaybetti.
Chelsea'nin efsane futbolcularından "The Cat" (Kedi) lakaplı eski kaleci Peter Bonetti, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Londra ekibinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Chelsea'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Huzur içinde uyu Peter 'The Cat' Bonetti" ifadeleri yer aldı.
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Bonetti uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu.
Chelsea formasını 729 kez giyerek kulüp tarihinde en fazla maça çıkan 2. oyuncu olan Peter Bonetti, İngiltere Milli Takımı ile 1966 Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
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