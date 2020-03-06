CHP'den Bakan Gül'e suçlama: Savcı cübbesi giydi

06 Mart 2020 Cuma, 05:41

PLANLI LİNÇ GİRİŞİMİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı ifadeleri iade etmesi üzerine planlı bir linç girişimi yaşadığını” belirterek “Kimse partimizin bu hakaretleri içine sindirmesini bekleyemez” dedi. Öztrak, genel merkezde yaptığı basın açıklamasında özetle şunları söyledi:

- Planlı linç girişimi: TBMM’de son derece üzücü, demokrasimiz adına utanç verici bir olay yaşadık. Saray’dan geldiği anlaşılan bir emirle, Grup Başkanvekilimiz Engin Özkoç’a planlı bir saldırı ve linç girişimi gerçekleştirildi. AK Parti grubu tarafından gerçekleştirilen bu planlı saldırıyı şiddetle lanetliyoruz.

- Genel Başkanımıza hakaret edildi: AK Parti Genel Başkanı, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanlığı koltuğunun arkasına saklanarak hiçbir edep, adap sınırı gözetmeden, Genel Başkanımıza ağza alınmayacak sözlerle hakaret etti. AK Parti Genel Başkanı’na soruyoruz: Askerlerimizi hava desteği ve üstünlüğü olmadan İdlib’de dar bir bölgeye neden sıkıştırdınız? Cevabı: Bunu soran şerefsizdir. Soruyoruz: 36 askerimiz şehit olduğunda 48 saat ortadan neden kayboldunuz? Cevabı: Bunu soran alçaktır. Soruyoruz: Askerlerimiz şehit olduktan sonra neden kahkahalarla güldünüz? Cevabı: Bunu soran haindir.

- İfadeleri iade etti: Kimse partimizin bu hakaretleri içine sindirmesini bekleyemez. Nitekim Grup Başkanvekilimiz Engin Özkoç aynı gün, bu hakaretleri geldiği adrese “aynı ifadeleri kullanarak” iade etmiştir. Madem AK Parti Genel Başkanı, bu sıkıntılı günlerde, tarafsız cumhurbaşkanlığını beğenmemiş, kendi rızasıyla parti genel başkanlığını tercih etmiştir; bu durumda tarafsız cumhurbaşkanlığının hukuki zırhının arkasına saklanamayacağını da düşünmelidir.

- Ederince tazminat davası: Genel Başkanımız Erdoğan’ın hakaretleri için kendisine açılabilecek en ağır tazminat davalarını açmaya devam edecektir. Sayın Genel Başkanımız AK Parti Genel Başkanı’na “ederince tazminat davası” açmaktadır. Bu çerçevede, tedavülde maalesef “beş para” olmadığı için Erdoğan’a “beş kuruşluk” tazminat davası açmaya karar vermiştir.

- Amaç içeriye dönük: Anlaşılan Saray iktidarı İdlib üzerinden demokrasimize yeni bir darbe yapmaya hazırlanmaktadır. Gazeteci Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’ın, FETÖ taktikleriyle sabaha karşı evleri basılıp göz-altına alınarak tutuklanmalarıyla gazetecilere gözdağı verilmeye çalışılması, aynı gün bunca şehit acısı varken AKP Genel Başkanı’nın Genel Başkanımıza ağız dolusu hakaretlerde bulunması, Özkoç’a yapılan planlı saldırı, İdlib’deki operasyonun siyasi hedefinin dışarıya değil içeriye dönük olduğunu göstermektedir. Terkoğlu’na yapılan bu hareketi şiddetle kınıyoruz.

SEYİT TORUN: ZEHİRLİ DİLE SARILDILAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da yaptığı yazılı açıklamada, “Saray’ın ve küçük ortağının dilinin zehirli olduğunu” ifade etti. 31 Mart seçimleri öncesinde de iktidarın sıkıştığında zehirli dile sarıldığını kaydeden Torun, “Bunların derdi, ülkenin bekası, milletin refahı değil. Bunların tek derdi ellerindeki rantı korumak. Elinden rant gittikçe, milletin gözü açıldıkça zehirli dilleriyle ortamı zehirlemeye çalışıyorlar. Halkın yararına yönetemedikçe, halkın temsilcilerine saldırıyorlar” dedi.

CHP’Lİ ÖZEL’DEN BAKAN GÜL’E: MAJESTELERİNİN KÂTİBİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “haysiyetsiz, onursuz ve şerefsiz” ifadelerine düzenlediği basın toplantısıyla yanıt vermesinin ardından, Adalet Bakanlığı da “fezleke” hazırlama işine girişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “hazırlanan fezlekenin derhal Meclis’e gönderileceğini” belirtti. Gül’ün açıklamalarına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den sert yanıt geldi. Özel sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanısın; beklenir ki biraz hukuka saygın, biraz da utanma duygun olsun. Henüz yazılmamış fezlekeyi nasıl Meclis’e yolluyorsun? Bu emir komuta zinciri içindeki rolünden hiç mi sıkılmıyorsun? Saray’ın zabiti, majestelerinin kâtibi...” dedi. Tepkinin ardından Özkoç hakkında jet hızıyla hazırlanan fezleke Meclis’e gönderildi.

ÖZKOÇ HSK’YE BAŞVURDU; SAVCI YOKUŞ’U ŞİKÂYET ETTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla hakkında soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hamza Yokuş’u Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet etti. Özkoç, Savcı hakkında, “anayasanın yasama dokunulmazlığı ile ilgili hükmünü ve Adalet Bakanlığı’nın genelgesini ihlal ederek siyasi güdülerle hareket ettiği ve görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle disiplin ve ceza soruşturması başlatılmasını talep etti.

1 MİLYON LİRA İSTİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç aleyhinde 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan’ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “haysiyetsiz, onursuz ve şerefsiz” ifadelerine Özkoç, aynı şekilde yanıt vermesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, Özkoç hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatmıştı. Başsavcılığın ardından Erdoğan’ın avukatları da harekete geçti. Dava dilekçesinde, Özkoç’un, Erdoğan’ın kişilik haklarını ve itibarını zedelediği iddia edildi.

KORONAVİRÜS BENZETMESİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özkoç’un sözlerini eleştirerek “Virüsü ülkemize bugüne kadar sokmamayı başardık. Meclis’teki doğrusu akıl almaz davranışı görünce de çok şaşırdığımı ifade etmek istiyorum. ‘Koronovirüs Meclis’e girmiş’ dedim. Milletimiz bu kişiyi ve gerekenleri karantinaya gerekirse almasını bilir” dedi.