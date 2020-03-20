CHP'li Alban: Muğla'da vaka yok, tek yapmamız gereken dikkatli olmak

20 Mart 2020 Cuma, 16:49

CHP’li Alban, Muğla İl Sağlık Müdürü Dr.İskender Gençer’i makamında ziyaret ederek, son günlerde ülke genelinde vaka sayısının artmasına bağlı olarak, koronavirüs salgınıyla ilgili Muğla’daki son durum hakkında bilgi aldı.



"HAZIRLIKLAR TAMAM"

Muğla genelinde vaka olmamasının sevindirici bir haber olduğunu belirten Alban, bunun yanı sıra yurttaşların gereken tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurguladı. Görüşmede hastanelerdeki hazırlıklar hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Gençer, “Hekim arkadaşlarımızla birlikte, yoğun bakım servislerimiz başta olmak üzere, hastanelerimiz olası bir durum karşısında hazırdır” dedi.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Muğla’da bir vaka görülmeden önce, başta Muğla Tabip Odası olmak üzere, tüm sağlık örgüt ve sendikalarıyla birlikte diğer meslek odalarının da katılımıyla bir toplantı yapılmasını öneren Alban, “Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu kötü günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde atlatacağız. Tedbiri elden bırakmayalım” dedi.