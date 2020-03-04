Çocuğa cinsel istismarda bulunan 6 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı
Aydın'ın Söke ilçesinde, 2012- 2014 yıllarında bir çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılandıkları davada toplam 122 yıl 5 ay 21 gün hapis cezasına çarptırılan 6 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Söke'de yaşayan K.C., İ.U., F.E., S.A., F.İ. ve H.B., iddiaya göre, 2012 ile 2014 yılları arasında bir çocuğa cinsel istismarda bulundu.
Çocuğun ailesinin durumu öğrenip, şikayetçi olması üzerine 6 kişi hakkında, Söke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 6 yıl süren yargılama sonunda K.C. 36 yıl, İ.U. 21 yıl, F.E. 18 yıl, S.A. 18 yıl 1 ay 21 gün, F.İ. 16 yıl, H.B. 12 yıl 7 ay olmak üzere toplam 122 yıl 5 ay 21 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine 6 kişinin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bu sabah hükümlülere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Adreslerinde yakalanan 6 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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