Çocuklar için 'açlık' alarmı

22 Mart 2020 Pazar, 11:43

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemler giderek sertleşirken salgın nedeniyle okulların kapanmasıyla beslenme programlarının durması çocukların sağlığına ilişkin kaygıları artırdı. Birleşmiş Milletler (BM), Kovid-19 nedeniyle okulların kapatılmasıyla milyonlarca çocuğun günün tek öğününden mahrum kaldığı uyarısında bulundu. BM Dünya Gıda Programı’nın verilerine göre, dünya genelinde 860 milyon çocuk ve genç salgın yüzünden okula gidemiyor. Çoğu yoksul gelir grubundan ailelerden okulda yemek yiyen 300 milyondan fazla çocuğun gıda güvenliği ve beslenme açısından risk içinde olduğuna dikkat çekiliyor.

SOSYAL KORUMA PROGRAMI UYGULANMALI ÇAĞRISI

Dünya Gıda Programı yetkilileri, evlere yemek dağıtımı, para yardımı gibi alternatif yöntemler arayışının sürdüğüne işaret ediyor. Program Sözcüsü Elisabeth Byrs, bir çözüm bulunmadığı takdirde çocukların aç kalacağı uyarısında bulundu. Eve yemek götürülmesinin sadece çocuklar için değil aileler için de faydalı olabileceği vurgusu yaptı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü de Latin Amerika’da okul beslenme programından yararlanan yaklaşık 85 milyon çocuğun, koronavirüs salgını yüzünden okulların kapatılması nedeniyle risk altında olduğunu duyurdu. Örgüt, hükümetleri yoksul ailelere yiyecek sağlamak, sosyal koruma programlarını yürürlüğe sokmak ve kumanya yardımını artırmak konusunda adım atmaya çağırdı. Okul yemeklerinin de vergiden muaf tutulmasını istedi.

Örgütün Latin Amerika Sözcüsü Julio Berdeque, “Sosyal koruma sistemleri, en savunmasız nüfusun yiyeceğini garanti etmede kilit bir rol oynayabilir” dedi. Latin Amerika ve Karayipler’de yaklaşık 85 milyon erkek ve kız çocuğu ancak okul beslenme programı çerçevesinde yemek yiyebiliyor. Dünya Gıda Programı’nın okul yemek programlarından sorumlu yöneticisi Carmen Burbano’nun “Sanal öğrenime geçebiliriz ancak sanal beslenmeye geçemeyiz” ifadeleri ise krizi özetler nitelikte.

Öte yandan Dünya Gıda Programı Direktörü ABD’li David Beasley, önceki gün yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.



