Cumartesi Anneleri'nden sembolik ara

14 Mart 2020 Cumartesi, 16:48

Beyoğlu Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemleri yasaklanan Cumartesi Anneleri, 781. haftasındaki eylemini İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi önünde gerçekleştirildi.

Bu haftaki eylemde 21 Şubat 1993’te kaybedilen İHD Elazığ Şube Başkanı avukat Metin Can’ın ve doktor Hasan Kaya’nın akıbeti soruldu. Cumartesi Anneleri adına basın açıklamasını okuyan kayıp yakını Sebla Arcan “Metin Can ve Hasan Kaya’yı, Mahmut Yıldırım komutasındaki Mehmet Yazıcıoğulları, Ayhan Öztürk, İdris Ahmet ve Mesut Mehmetoğlu’nun da dahil olduğu JİTEM timinin kaybettiği ve bu suça devletin güvenlik görevlilerinin de dahil olduğu iddiaları karşısında savcıları göreve çağırıyoruz. Hukuk işletilsin, 27 yıllık cezasızlık son bulsun, devlet sorumluluğunu üstlensin, failler yargılanarak cezalandırılsın” ifadelerini kullandı.

Metin Can’ın kardeşi Akan Can ise “27 sene oldu hep dün gibi sanki, hiçbir şey yapılmadı, polis geldi annemin yüzüne gülerek ‘sen oğlunun nerede olduğunu biliyorsun ne ağlıyorsun’ dedi. Diyecek bir şey bulamıyorum inşallah bir gün suçlular cezalandırılır” dedi.

EYLEMLERE KORONAVİRÜS ARASI

Öte yandan koronavirüs nedeniyle Cumartesi buluşmalarının 4 Nisan’a kadar sembolik katılımla yapılacağı bildirildi.