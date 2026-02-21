Berlinale’de çifte zafer: Altın Ayı’yı İlker Çatak, Gümüş Ayı’yı Emin Alper kazandı!

76’ncısı düzenlenen Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) Türk sineması tarihi bir başarıya imza attı. Festivalin en büyük ödülü olan Altın Ayı, İlker Çatak’ın yönettiği “Sarı Zarflar” filmine verilirken, Emin Alper’in “Kurtuluş” filmi Jüri Büyük Ödülü olan Gümüş Ayı’nın sahibi oldu.

Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı “Sarı Zarflar”, bir gecede işlerini ve evlerini kaybeden bir çiftin 13 yaşındaki kızlarıyla birlikte idealleri ve hayatta kalma mücadelesi arasında sıkışan yolculuğunu anlatıyor.

Berlin doğumlu yönetmen İlker Çatak, daha önce kısa filmi “Sadakat” ile Altın Öğrenci Oscar’ı kazanmış, Almanya ve uluslararası alanda ödüllerle adını duyurmuştu. Çatak, son filmiyle kariyerinin en büyük başarısına ulaşarak Altın Ayı’yı Türkiye’ye getirdi.

Türk sinemasının uluslararası alanda en çok konuşulan yönetmenlerinden Emin Alper ise “Kurtuluş” ile Berlinale Jüri Büyük Ödülü’ne layık görüldü. İlk uzun metrajı “Tepenin Ardı”ndan bu yana Venedik, Berlin ve Cannes gibi önemli festivallerde ödüller kazanan Alper, bu başarıyla festivalde bir kez daha adından söz ettirdi.

Berlinale’de kazanılan Altın Ayı ve Gümüş Ayı ile Türk sineması, dünya sinemasının en prestijli buluşmalarından birinde tarihi bir gece yaşadı.