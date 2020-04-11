‘Cumartesi’ pazarına sokağa çıkma yasağı talanı

11 Nisan 2020 Cumartesi, 02:06

Bursa'nın Gürsu ilçesinde her cumartesi açılan pazara vatandaşlar yasağın ardından gece akın etti. Pazarcı esnafının yarın için hazırlık yaptığı tezgahlar birden vatandaşlarla doldu.

Gürsu Belediyesi görevlileri ise hoparlörden sosyal mesafeye uyulması yönünde sık sık duyuru yaptı.

MERKEZDE DE AYNI MANZARA

Pazarcı esnafı yarın sabah kurulacak pazar için araçlarını ve ürünlerini getirmişti. İçişleri Bakanlığı’nın kararı açıklanınca pazarcı esnafı gece yarısı tezgahlarını açtı.

Vatandaşlar da 48 saat boyunca ihtiyaçları olacak sebze ve meyveleri pazarcı esnafından temin etti. Bu esnada vatandaşlarla pazarcıların sosyal mesafe ile maske uygulamasına dikkat etmediği dikkat çekti.

2 saatte meyve sebzeler tükenirken, pazarcılar da gecenin geç saatlerinde tezgahlarını toplayarak evlerinin yolunu tuttu.