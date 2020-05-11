Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: 4 günlük yasak masada

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 15:29

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez video konferans yöntemiyle toplandı.



Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.15'te başladı. Toplantı, yedinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

4 GÜNLÜK YASAK MASADA

Salgınla mücadeledeki son durumun değerlendirileceği toplantıda, günlük vaka sayılarına bakılacak, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni adımlar atılacak. Gündemde ilk sırada hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Bu kısıtlama, 19 Mayıs'ı da içerecek şekilde 4 güne çıkarılabilir.

65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili de yeni adımlar gelebilir. Sokağa çıkılacak gün ve saat sayısı artırılabilir.

Geçtiğimiz hafta, 7 ilde giriş çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı. Bu illerdeki durum değerlendirilecek. Kısıtlamanın kaldırılmasının olumsuz bir etkisi olmadığı görülürse bu 7 ile yenileri eklenecek.

Salgınla mücadeledeki olumlu seyir devam ederse önümüzdeki ay sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına tamamen son verilebilir.