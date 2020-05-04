Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 15:45

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı korona virüs önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü’nden katıldı. Toplantıda korona virüsle ilgili tedbirlerin değerlendirileceği belirtildi.





65 YAŞ ÜSTÜNE İZİN

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 21 Mart tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar için bazı kolaylıkların getirilmesinin de görüşülmesi bekleniyor. 7 milyon vatandaşın belli gün ve saatlerde sokağa çıkmasına izin verilmesi bekleniyor.

LGS VE YKS

Kabinenin ana gündem maddesi günlerdir merakla beklenen LGS ve YKS’nin yapılacağı tarihin belirlenmesi olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın farklı seçenekler üzerinde çalıştığı liselere giriş sınavı LGS’nin Haziran ayının son haftasında gerçekleşebileceği belirtiliyor. Salgın nedeniyle daha önce 20-21 Haziran’dan 25-26 Temmuz’a ertelenen üniversite giriş sınavı YKS’nin de turizm sektörünün olumsuz etkilenebileceği görüşü üzerine yeniden Haziran ayına çekilebileceği konuşuluyor.

Ancak YKS’nin haziran ayına geri alınacağı iddiaları üzerine milyonlarca öğrenci Twitter’dan “YKS Tarihine Dokunma” hashtag’i açmıştı. Yaklaşık 4.3 milyon öğrencinin gireceği her iki sınavla ilgili tüm etkenler ve öneriler göz önüne alınarak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yapacağı sunumun ardından son karar kabinede verilecek.

NORMALLEŞME PLANI

Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın son halini verdiği normalleşme eylem planı da ele alınacak. Erdoğan’ın eylem planıyla ilgili 16 bakanlığın yaptığı hazırlıklar konusunda brifing alacağı, kabinenin ardından takvimin belli bölümlerini ve kademeli esnetmeyle ilgili kararları açıklaması da bekleniyor.