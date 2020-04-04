Cumhuriyet Pazar'da bu hafta

04 Nisan 2020 Cumartesi, 14:03

Koronavirüs salgını dünya düzenini nasıl etkileyecek? Çalışmak zorunda olan ve evde kalamayan insanlar nasıl bir dönüşüm yaşayacaklar? Türkiye salgından nasıl etkilenecek? Bu soruları tarihçi, yazar, düşünür Prof. Taner Timur'a sorduk. Timur, yeni bir dönemin başladığını söylüyor…

Redd grubundan Doğan Duru, ilk solo albümünü ve karantina günlerini Emrah Kolukısa'ya anlattı. Duru, "Açıklanan pakette emekçileri, zanaatkarları ilgilendiren bir şey yok. Umarım bu yanlıştan dönülür, yoksa birçok insan çok yara alacak" diyor.

Ataol Behramoğlu: İyi yürekli dedikodular

Sedef Erken: Anormalin annesi

Özge Mumcu Aybars: Toplumlar kontrolsüzlükle nasıl başa çıkabilir?

Mustafa K. Erdemol: Bugünler geçer, bakalım geride ne kalır?

Alper İzbul: Bugünler geçsin bak neler neler yapacağız

Enver Aysever: Kaybolan vicdan günlerinde sorular

Figen Atalay: Ev artık okul oldu

Deniz Yavaşoğuları: Korona günlerinde sokak hayvanları

Merve Saatçi: Evde egzersiz

Sibel Bahçetepe, koronavirüs tedavisi gören eski CHP milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'le konuştu.

Gamze Akdemir, FEMEN lideri Inna Shevchenko'nun feminist mücadelesini yazdı.

Ayça Han, sanal aile müzesi hiç tanımadığımız ailelerin yaşamlarına yolculuğa çıkaran 2mi3museum'un hikayesini yazdı.

Deniz Ülkütekin, çiçeklerle insanları buluşturan mekan Naive'nin sahibi Yasemin Coşkun'la söyleşti…

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