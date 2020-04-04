Cumhuriyet Pazar'da bu hafta
Cumhuriyet Pazar, korona günlerinde dünyaya farklı gözle bakmanızı sağlayacak içeriklerle yine karşınızda. Gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte yarın bayinizden istemeyi unutmayın.
Koronavirüs salgını dünya düzenini nasıl etkileyecek? Çalışmak zorunda olan ve evde kalamayan insanlar nasıl bir dönüşüm yaşayacaklar? Türkiye salgından nasıl etkilenecek? Bu soruları tarihçi, yazar, düşünür Prof. Taner Timur'a sorduk. Timur, yeni bir dönemin başladığını söylüyor…
Redd grubundan Doğan Duru, ilk solo albümünü ve karantina günlerini Emrah Kolukısa'ya anlattı. Duru, "Açıklanan pakette emekçileri, zanaatkarları ilgilendiren bir şey yok. Umarım bu yanlıştan dönülür, yoksa birçok insan çok yara alacak" diyor.
Ataol Behramoğlu: İyi yürekli dedikodular
Sedef Erken: Anormalin annesi
Özge Mumcu Aybars: Toplumlar kontrolsüzlükle nasıl başa çıkabilir?
Mustafa K. Erdemol: Bugünler geçer, bakalım geride ne kalır?
Alper İzbul: Bugünler geçsin bak neler neler yapacağız
Enver Aysever: Kaybolan vicdan günlerinde sorular
Figen Atalay: Ev artık okul oldu
Deniz Yavaşoğuları: Korona günlerinde sokak hayvanları
Merve Saatçi: Evde egzersiz
Sibel Bahçetepe, koronavirüs tedavisi gören eski CHP milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'le konuştu.
Gamze Akdemir, FEMEN lideri Inna Shevchenko'nun feminist mücadelesini yazdı.
Ayça Han, sanal aile müzesi hiç tanımadığımız ailelerin yaşamlarına yolculuğa çıkaran 2mi3museum'un hikayesini yazdı.
Deniz Ülkütekin, çiçeklerle insanları buluşturan mekan Naive'nin sahibi Yasemin Coşkun'la söyleşti…
Çevrimiçi sanat ajandası
Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu
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