Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Telefon' yanıtı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya İl Başkanlığı açılış töreninde konuştu. Davutoğlu, "İdlib'de 34 askerimiz şehit olduktan sonra 'Beni aramadı' diye muhalefet liderlerini şikayet eden Sayın Cumhurbaşkanı, bizim telefonumuza çıkmadı" dedi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya İl Başkanlığı açılış töreninde konuştu.
İdlib'deki saldırının ardından Erdoğan'ı aradığını belirten Davutoğlu, "27 Şubat gecesi, 34 şehidimizin olduğu gece bütün millet olarak ayaktaydık. O gece millet bir ses duymak istedi. Yönetimde olanlardan bir ses duymak istedik. Sabaha kadar bu sesi duyamadık. Bir eylem planı hazırladık. Bütün siyasi parti liderlerini aradık. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ve Sayın Karamollaoğlu telefonumuza çıktı. Ancak muhalefet liderleri kendisini aramadı diye şikayet eden Sayın Cumhurbaşkanı telefonumuza çıkmadı" dedi.
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