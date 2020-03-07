Denizli maçı kadrosunda sürpriz isim

07 Mart 2020 Cumartesi, 15:42

Denizlispor maçı hazırlıkları devam ederken A takım ile idmana çıkan Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu'nun talimatı ile maç kadrosuna alındı. 16 yaşındaki oyuncu orta alanın solunda oynuyor.

Süper Lig’de bu akşam Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Dün gerçekleştirilen antrenmanda A takımla beraber çalışmalara katılan sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu’nun isteğiyle bugün oynanacak Denizlispor maçının 22 kişilik kadrosuna dahil edildi. Beyaz, şans bulması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayla A takımda ve Süper Lig’de ilk kez kadroda yer alacak.

