Devlet Bahçeli, Ankara ve İzmir Barolarını hedef aldı

28 Nisan 2020 Salı, 16:45

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, LGBTİ+'ları (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transgender ve İnterseks) hedef gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek çıktı. Bahçeli, "Ankara ve İzmir Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı'nı hedef alması, yüce Allah'ın kelamıyla birlikte dinimize vahim bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

"Elbette herkesin inanç, ifade, yaşayış ve tercih özgürlüğüne saygı duyulmalıdır. Fakat hiç kimse de Müslüman mahallesinde salyangoz satma küstahlığına, bunu da aklama ve haklı çıkarma kütüklüğüne heves etmemelidir. Asıl nefret dili, asıl ilkel ve çağın gerisinde kalmış üslup aynısıyla sözü edilen baroların ruhuna yuvalanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Diyanet İşleri Başkanı’nın malum ve gündeme gelen, aynı zamanda manevi bir gerçek olan sözlerine aynen iştirak etmektedir. Milletimizin kabul ve inançlarıyla çelişen, bunlara saygısızlık ve sabotaja yeltenenlerin bozguna uğramaktan başka seçenekleri olamayacak. Ankara ve İzmir Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı’nı hedef alması, yüce Allah’ın kelamıyla birlikte dinimize vahim bir saldırıdır."