MSB'den 'provokasyon' açıklaması: 'İdari tahkikat başlatıldı'

Mardin'in Nusaybin'de Sınırın diğer tarafına geçmek isteyen grup burada Türk bayrağını hedef alan bir saldırı girişiminde bulundu. Terör örgütü lehine sloganlar atan grup, sınır hattındaki bayrak direğinde göndere çekili Türk bayrağını indirdi.

Sınır güvenliğini sağlayan askerlerin uyarı amacıyla havaya ateş açması üzerine grup bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Söz konusu olayın ardından Milli Savunma Bakanlığı, idari tahkikat başlatıldığını açıkladı. MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Nusaybin’de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır"