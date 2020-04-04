Devlet Bahçeli Türkeş'in mezarını ziyaret ederken koronavirüs önlemi almadı

04 Nisan 2020 Cumartesi, 12:59

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ölümünün 23. yılında partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

Bahçeli'ye, Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaretinde korumaları ve küçük bir grup eşlik etti. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle resmi anma töreninin yapılmadığı anıt mezarda, Bahçeli ve yanındakilerin herhangi bir önlem almadıkları ve sosyal mesafeyi korumadıkları görüntüler dikkat çekti.

Bahçeli, ziyaretin ardından anıt mezardan ayrıldı.