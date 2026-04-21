Kahramanmaraş'taki okul saldırısı soruşturmasında gelişme! Saldırganın annesi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenleyen 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı.

Anne Pınar Peyman Mersinli olay günü gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakılmıştı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

CNNTürk yayınına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, anne Mersinli'nin yeniden sorguya alındığını duyurarak, şöyle konuştu:

“Bu çocuk sorunlu bir çocuk. 12-13 defa rehber öğretmene gidiyor. Acilen psikoloğa götürülmesi gereken çocuğu ailesi ihmal etmiş. Zaten 'velilik görevinin ihmali' diye bir suç var. Bazı suçlarda, veli annelik veya babalık görevini ihmal etmişse sorumlu olması gerekir.”

Gürlek’in açıklamasının ardından ilerleyen dakikalarda tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Pınar Peyman Mersinli'nin tutuklandığı duyuruldu. CNN Türk'ün haberine göre; anne hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, öğrencisi olduğu ortaokula silahlı saldırı düzenledi. Babası Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörü sırt çantasına koyarak öğle saatlerinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda hedef gözetmeksizin öğrenci ve öğretmenlerin üzerine ateş açan Mersinli, matematik öğretmeni Ayla Kara ile birlikte 8 öğrenciyi öldürdü ve çok sayıda öğrenciyi yaraladı. Babasına ait silahlarla saldırı gerçekleştiren Mersinli de bir velinin Mersinli'yi bıçaklaması sonucu hayatını kaybetti. Mersinli'nin babası gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Babanın ardından anne Pınar Peyman Mersinli de tutuklandı.