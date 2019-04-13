Yeni rekortmen Rıza Kayaalp

Kariyerinde daha önce 7 Avrupa şampiyonluğu ve bir Avrupa Oyunları Şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia ile grekoromen stil 130 kilo finalinde karşılaştı. Kayaalp, karşılaşmanın ilk devresini 3-0 önde bitirdi. İkinci devrede rakibine puan vermeyen Rıza Kayaalp karşılaşmayı 3-0 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Dünya Güreş Birliği'nin (UWW) 2015 yılında Bakü'de yapılan Avrupa Oyunları'nı resmi sitesinde (Oyun-Games) olarak göstermesi nedeniyle Rıza Kayaalp bu zafer ile 8'inci Avrupa şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

2015 yılındaki zaferin Avrupa şampiyonluğu gözükmesi için, UWW resmi sitesinde Avrupa Oyunları'nda Rıza Kayaalp'in şampiyonluğunun (European-Games) olarak gözükmesi gerekiyor. UWW'nin Avrupa Oyunları'nı resmi sitesine girmesi halinde Rıza Kayaalp'in Avrupa şampiyonluğu sayısı 9 olacak ve 8 resmi Avrupa şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya'nın rekorunu resmi olarak kırmış olacak.