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Nadal'ı Barselona'da Thiem durdurdu

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Barselona Açık Tenis Turnuvası'na yarı finalde veda etti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi, 21:04

Nadal, kariyerinde 11 kez kazandığı Barselona Açık Tenis Turnuvası yarı finalinde Avusturyalı Dominic Thiem ile karşılaştı. Toprak zeminde oynanan ve toplam 2 saat 4 dakika süren mücadelede Nadal'ı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Thiem, turnuvada ikinci kez finale yükselme başarısını gösterdi. 25 yaşındaki Thiem, finalde Rus tenisçi Daniil Medvedev ile karşılaşacak.

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