Nadal'ı Barselona'da Thiem durdurdu

Nadal, kariyerinde 11 kez kazandığı Barselona Açık Tenis Turnuvası yarı finalinde Avusturyalı Dominic Thiem ile karşılaştı. Toprak zeminde oynanan ve toplam 2 saat 4 dakika süren mücadelede Nadal'ı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Thiem, turnuvada ikinci kez finale yükselme başarısını gösterdi. 25 yaşındaki Thiem, finalde Rus tenisçi Daniil Medvedev ile karşılaşacak.