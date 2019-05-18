RLEF Kongresi Ataşehir'de yapıldı

Ragbi Lig Avrupa Federasyonu (RLEF) kongresi, bu haftasonu İstanbul’da sahne aldı. 17-19 Mayıs tarihlerinde yapılan ve 23 ülkeden 40 delegenin katıldığı toplantıda Avrupa ragbi lig camiasındaki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Bu konuyla ilgili olarak federasyonun resmi web sitesinde konuşan genel menajer Chris Thair, “İşte bu, özetle haftasonu yaşanacak olan uluslararası ragbi ligin çoşkusudur. Türkiye, geçtiğimiz yıllarda gösterdiği muazzam büyümenin sonunda geçtiğimiz aylarda RLEF Temsilci üyesi oldu. Burası spot ışığını paylaşmaları için uygun bir yerdir. Bu temsil, Ekim ayında Nijerya’da düzenlenecek olan Ortadoğu & Afrika Şampiyonası öncesinde söz konusu iki bölgede en fazla katılımı da içerecek. Bizim amacımız sporunu büyütmek, federasyonları geliştirmek ve en iyi uluslararası şampiyonalardan bazılarını ulaştırmak. Bunun için yüz yüze yapılan görüşmeler, uluslararası ragbi ligin giderek daha sorumsuz çalışmasını sağlıyor, daha fazla maç düzenlenmesine olanak sağlıyor ve üyelerimizin birbirlerine yardım etmesine imkan veriyor. Ragbi lig sporu büyüyor, özellikle bu spora haberdar insanların dahil olduğu bu eğilim konusunda olumlu olmalıyız ve ben geleceği konusunda kendimden eminim. Bizim de bu kongrede bazı heyecanlı duyurularımız olacak.” diye konuştu.