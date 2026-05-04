‘Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir’ demişti: MHP lideri Bahçeli'nin tebrik mesajı tartışma yarattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesi sonrası kulüp başkanı Nahit Eren’e gönderdiği tebrik mesajı, milliyetçi çevrelerde tartışma yarattı.

Mesajda Diyarbakır’ın sosyal ve ekonomik hayatına katkı vurgusu yapılırken, “birlik, huzur ve kardeşlik” ifadeleri öne çıktı. Ancak Bahçeli’nin bu yaklaşımı, geçmişte aynı kulübe yönelik kullandığı sert ifadelerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Sosyal medyada ve bazı milliyetçi gruplarda, “tutarsızlık” eleştirileri dikkat çekti. Bahçeli’nin yaklaşık 3 yıl önce partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma yeniden paylaşılmaya başlandı. Söz konusu konuşmada Bahçeli, tribünlerdeki olaylar üzerinden sert ifadeler kullanmış ve kulübün ismine yönelik dikkat çeken bir çıkış yapmıştı.

‘‘AMEDSPOR’ OLARAK İSİMLENDİRİLMESİ YOK HÜKMÜNDEDİR’

Bahçeli o konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Tribünlerde münferiden seslendirilen ‘hükümet istifa’ sloganları, Türkiye düşmanları tarafından sipariş ve imal edilen, çok tehlikeli sosyal ve toplumsal hadiselere kapı aralayabilecek karanlık bir planın ön hazırlığıdır. Türk sporuna husumet duyan çevreler, milli hislerimizi kaşımanın, kutuplaşmayı kamçılamanın çabasındadır. Türkiye sokakta bulunmadı, tribünlerde kurulmadı; 3-5 çapulcunun, 5-10 haydutun eliyle harap olmayacaktır. Herkes aklını başına almalıdır. Geçtiğimiz hafta Bursaspor ile Diyarbakırspor arasında oynanan müsabakada tribünlerdeki provokatif görseller ve taşkınlıklar sporun doğasına aykırıdır. Bize göre Amed diye bir yer yoktur. Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Diyarbakırspor’un ‘Amedspor’ olarak isimlendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir. Ancak Bursa’da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının olayları tahrik etmesi ve bunun Kürt kökenli kardeşlerimizle ilişkilendirilmesi de bir o kadar yanlıştır.”