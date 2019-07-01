Ceren Kestirengöz, Fenerbahçe Opet'te

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Ceren Kestirengöz'ü transfer etti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 1 Temmuz 2019 Pazartesi, 15:48

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, yeni sezon yapılanması kapsamında pasör çaprazı Ceren Kestirengöz'ü kadrosuna kattı.

Açıklamada, "Oyuncumuza çubuklu forma ile nice şampiyonluklar dileriz." denildi.

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