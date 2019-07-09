Milli badmintoncular Bulgaristan'a gitti

Badminton Milli Takımı, Bulgaristan'ın Hasköy kentinde 12-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 13-15 ve 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası'na katılacak.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 gün sürecek olan turnuvaya 17 ülkeden 110 sporcu katılacak.

Bulgaristan'a giden milli takımda yer alan milli sporcular şunlar:

Nurullah Saraç, Hasan Berkay Günbaz, Taha Emirhan Budak, Abdulsamet Özdemir, Kerem Çınar, Ayça Özgür, Ayşegül Yemişen, Yasemin Bektaş, Cansu Erçetin, Fridevs Karaaslan, Nilgül Yılmaz, Bahar Sabancı, Nisanur Tuncer, Miraç Kantar, Anıl Ulaç Atan, Hakan Muhsin Hacıoğulları, Cihat Akın, Mustafa Arkan, Furkan Büyükgöze, Ece Terzi, Berat Ayindi, Irmak Buse Kıral, Ecren Eten, Tuğçe Yurtalan, Rabianur Hacıoğlu, Sıla Çiğdem ve Arda Doğaç Atan.