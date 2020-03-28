Dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

28 Mart 2020 Cumartesi, 16:33

Meteoroloji Genel Müdürülüğü, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te etkili olması beklenen fırtına ile ilgili uyarı yaptı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi:

"Hatay, Gaziantep ve Kilis'te rüzgarın yarın (29.03.2020 Pazar) sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar güneybatı yönlerden fırtına zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



