Dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Meteoroloji, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te etkili olması beklenen fırtınayla ilgili uyarı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürülüğü, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te etkili olması beklenen fırtına ile ilgili uyarı yaptı.
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi:
"Hatay, Gaziantep ve Kilis'te rüzgarın yarın (29.03.2020 Pazar) sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar güneybatı yönlerden fırtına zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Video Haberler
- İmamoğlu: Büyük bir kısıtlılık getirilmeli
- Mehmet Öz'den Nusret Gökçe'ye: Biz bu virüsü boğacağız
- Okul sütleri koronavirüs sürecinde ev sütü oldu
- Etrafa tükürdü sizi de hasta edeceğim
- Belgrad Ormanı'na girişler kapatıldı
- Canlı yayında milyonların sesi oldu!
- İstanbul'da metro ve tramvaylarda sosyal mesafe önlemi
- Koronavirüs Türkiye'ye nasıl yayıldı?
- Galata Köprüsü'nde balık tutmayı sürdürdüler
- CNN TÜRK spikeri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı