Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Cuma namazı açıklaması: "Evde öğle namazı kılınabilir"

13 Mart 2020 Cuma, 11:57

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüs ve cuma namazı başlıklarında bir açıklama yaptı. “Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler” ifadelerinin yer aldığı açıklamada şöyle denildi:

“Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılıyor. Koronavirüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların, Cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekânlara gitmeleri caiz değildir. Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere Cuma namazı farz değildir. Bu kişilerin, söz konusu çağrıyı veya sınırlamayı ihlal ederek cemaate katılması caiz değildir. Bu kişiler, Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılmalıdırlar”



