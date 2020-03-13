Diyanet: Alkolün temizlikte kullanılması caizdir

13 Mart 2020 Cuma, 10:44

Türkiye’de koronavirüs vakasının ikiye çıkmasının ardından temizlikte kullanılan alkolün caiz olup olmadığı ­tartışmaları tekrar gündeme geldi.

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’na sorulan “Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir?” sorusunun cevabı şöyle oldu:

İspirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhârî, Edep, 80; Müslim, Eşribe, 73), temizlikte kullanılmaları caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez (Kâsânî, Bedâî’, V, 115; Elmalılı, Hak Dini, II, 763-764).

Diyanet, geçmişte sorulan başka bir soruya da şöyle cevap vermişti:

Sentetik alkolün temizlik ürünlerinde veya temizleyici olarak kullanılması da caizdir. Bu bağlamda mesela ispirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (bk. Buhârî, Edep, 80; Müslim, Eşribe, 73) bunların temizlikte kullanılmaları caizdir. Bu özellikteki maddeler dinen necis de sayılmadığından, namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez (Kâsânî, Bedâî’, V, 115; Elmalılı, Hak Dini, II, 763-764).

Diyanet İşleri Başkanı Genel Başkanı Ali Erbaş, geçen günlerde koronavirüs konusunda yaptığı açıklamada içki olarak kullanılan alkolden uzak durulması gerektiğine işaret etmişti:

Dinimizin haram kıldığı ve bedenimizi hastalıklara açık hale getiren sigara, alkol, uyuşturucu ve benzeri zararlı maddelerden uzak duralım.

Koronavirüs ile mücadelede alkol yerin farklı anlayan en az 500 İranlı, sahte içkiden zehirlenme dolayısıyla hastaneye başvurmuştu. Dün açıklanan verilere göre bu grup içerisinde en az 73 kişi hayatını kaybetmişti.

Kanak: Independent Türkçe