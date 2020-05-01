Diyanet İşleri Başkanı’nın kızı: Türkiye’ye LGBTİ’ler için 35 milyon Avro verdiler

01 Mayıs 2020 Cuma, 17:14

Erbaş’ın Düzce’de vaizlik yapan kızı Merve Safa Likoğlu’ndan tartışma yaratacak açıklamalar geldi.

Likoğlu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgınından önce Avrupa tarafından LGBTİ derneklerine 35 milyon Avro gönderildiğini öne sürdü. Likoğlu, ayrıca Avrupalılar tarafından valilere, rektörlere “LGBT derneklerinin özgürce hareket etmesi” yönünde ricada bulunulduğunu da savundu.

35 MİLYON AVRO GÖNDERİLDİĞİNİ PAYLAŞTI

Merve Safa Likoğlu'nın paylaşımı şöyle:

“Mesele şu ya da bu isim değil, mesele İslam meselesidir. İslam, eşcinselliği lanetler. Koronavirüs sürecinden önce Türkiye'ye LGBTİ derneklerine verilmek üzere 35 Milyon Euro girdi. Kıta Avrupası ülkelerinin Türkiye Büyükelçileri Valilerimize, Rektörlerimize ‘LGBTİ derneklerinin özgürce eylem yapabilmesi için’ ricacı oldu. Bunlar şaka değil gerçek haberler. Yeryüzünde son kale de kalsak bu laneti ülkemizden uzaklaştırmak için elimizden geleni yapacağız.”

Kayak: Odatv



