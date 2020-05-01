Diyanet İşleri Başkanı’nın kızı: Türkiye’ye LGBTİ’ler için 35 milyon Avro verdiler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Düzce’de vaizlik yapan kızı Merve Safa Likoğlu, LGBTİ+ derneklerine verilmek üzere Türkiye’ye 35 milyon Avro gönderildiğini öne sürdü.
Erbaş’ın Düzce’de vaizlik yapan kızı Merve Safa Likoğlu’ndan tartışma yaratacak açıklamalar geldi.
Likoğlu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgınından önce Avrupa tarafından LGBTİ derneklerine 35 milyon Avro gönderildiğini öne sürdü. Likoğlu, ayrıca Avrupalılar tarafından valilere, rektörlere “LGBT derneklerinin özgürce hareket etmesi” yönünde ricada bulunulduğunu da savundu.
35 MİLYON AVRO GÖNDERİLDİĞİNİ PAYLAŞTI
Merve Safa Likoğlu'nın paylaşımı şöyle:
“Mesele şu ya da bu isim değil, mesele İslam meselesidir. İslam, eşcinselliği lanetler. Koronavirüs sürecinden önce Türkiye'ye LGBTİ derneklerine verilmek üzere 35 Milyon Euro girdi. Kıta Avrupası ülkelerinin Türkiye Büyükelçileri Valilerimize, Rektörlerimize ‘LGBTİ derneklerinin özgürce eylem yapabilmesi için’ ricacı oldu. Bunlar şaka değil gerçek haberler. Yeryüzünde son kale de kalsak bu laneti ülkemizden uzaklaştırmak için elimizden geleni yapacağız.”
Kayak: Odatv
Video Haberler
- Meltem Cumbul'dan 1 Mayıs mesajı
- Kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı!
- Millet güzel delirdi gerçekten notuyla paylaşıldı!
- Yunanistan'da 'sosyal mesafeli' 1 Mayıs kutlaması
- İtalya'da ezan sesi polis aracından böyle yükseldi
- Kıbrıslı Rumlar'dan Aşık Veysel türküsüyle barış mesajı
- Türkiye'den yardım isteyen gurbetçi İsviçre basınında!
- Görenler şaşkına döndü! Marmara Denizi'nin rengi değişti
- Denize düşen köpeği kurtardılar
- Metrelerce yükseklikte korku dolu anlar!