Diyarbakır Barosu yöneticilerine de Diyanet soruşturması

28 Nisan 2020 Salı, 11:11

Başsavcılık, baronun dün "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Nefret Söylemi Hakkındaki Basın Açıklaması" başlığıyla yaptığı açıklama nedeniyle, baro yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216/3 maddesi kapsamında, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlattı.

TCK'nin 216'ncı maddesinin 3'üncü fıkrasında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü bulunuyor.

'AYRIMCI İFADELERİ KINIYORUZ'

Diyarbakır Barosu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada "Diyanet İşleri Başkanı'nı ayrımcı ve nefret söylemi içeren ifadelerinden dolayı kınıyor, nefrete inat yaşamı savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" denilmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Bu söylemler, nefret suçlarına maruz kalan ve yaşam hakkı başta olmak üzere pek çok hak ihlaline uğrayan LGBTİ+lara yönelik saldırıları artırabilecek ve halkın belli bir kesimini suç işlemeye teşvik edebilecek nitelikteyken, devletin bir kurumunun göz göre göre hala bu tarz ayrımcı söylemlere devam etmesini asla kabul etmiyoruz. Öte yandan HIV ile yaşayan kişilerin sosyal hayatta damgalanmalarının (stigma) önüne geçilmesi ve ruhsal sağlıklarının korunması açısından devletin pozitif yükümlülük altında olduğunu hatırlatıyoruz."



ELEŞTİRENE SORUŞTURMA

Dün de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Yapılan açıklamada, "Ankara Barosu’nun 26.04.2020 tarihli ve “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın İnsanlığın Bir Kesimini Nefretle Aşağılayıp Kitlelere Hedef Gösterdiği Konuşmasıyla İlgili Basın Açıklaması” başlıklı açıklaması nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara Barosu hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/3 maddesi kapsamında, Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer almıştı.