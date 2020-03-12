Dolar 6.28 lirayı aştı, borsa yüzde 7 düşüşte

12 Mart 2020 Perşembe, 17:09

Küresel piyasalarda koronavirüs fırtınası devam ederken dolar/TL kuru 6.28'in üzerine çıktı.

Dünya borsalarının neredeyse tamamına yakında yaşanan sert satış dalgası Borsa İstanbul'da da yaşanıyor. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi'nden işlemler yüzde 5'i üzerinde değer kaybıyla gerçekleştiriliyor. Sektörel endekslerde, yüzde 10'u aşan değer değer kaybıyla turizm endeksi ve yüzde 6'nın üzerindeki düşüşle bankacılık endeksi satış dalgasında başı çekiyor.

Saat 17:06 itibarıyla BIST 100 Endeksi, yüzde 7,49 düşüşle 93 bin 401 puan seviyelerinde bulunuyordu.

Yurt içinde de fiyatlar, küresel piyasalardaki gelişmelerle yön buluyor. Güne 6,21'den başlayan dolar/TL, işlemlerin artmasıyla 6,24'ün üzerine çıktı. Dün 7 liranın üzerini gören euro/TL ise 7,03 seviyelerinde...

AMB'NİN HAMLELERİ PİYASALARDAKİ TANSİYONU DÜŞÜRMEDİ

Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından gözlerin çevrildiği Avrupa Merkez Bankası'ndan benzer bir karar gelmedi. Faizleri değiştirmeyen AMB, piyasalara likidite sağlayacak adımlar atmayı tercih etti. Bankaların nakit akışına destek olacak olan LTRO ihaleleri ve 120 milyar euroluk varlık alımı ile AMB, zor durumdaki finansal sisteme nakit akışı sağlayacağı mesajlarını verdi. Bu hamleler bile sert satışların yaşandığı Avrupa borsalarında tansiyonu düşürmeye yetmedi. Saat 16:15 itibarıyla Almanya'da DAX yüzde 7,5, İngiltere'de FTSE yüzde 7; Fransa'da CAC yüzde 8 civarı ekside seyrediyor.

ABD VADELİLER DEVRE KESTİ

Koronavirüs, dünya borsalarını kasıp kavuruyor. Yönünü aşağıya çeviren hisse senetlerinde, çok geniş fiyat aralıklarındaki dalgalanmalar devam ediyor. ABD borsaları, günü yine yüzde 5'e yakın kayıplarla kapattı. ABD borsalarına paralel bir seyir izleyen Asya'da da benzer kayıplar yaşanıyor. ABD vadelilerde yüzde 5'i aşan düşüşler sonrası sabah saatlerinde devre kesici uygulandı.

PETROL YENİDEN 33 DOLARA GERİLEDİ

Petrol fiyatları, hafta başındaki yüzde 30'luk kaybın ardından 38 doları aşan düzeltme hareketini sonlandırdı. İki gündür değer kaybeden petrol, bu sabah saatlerinde 33 dolar civarında. Spot altının onsu ise 1625 doların biraz üzerinde.

WHO'NUN 'PANDEMİ' AÇIKLAMASI KAYIPLARI ARTIRDI

Koronavirüse ilişkin gelişmelere dün gece Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı 'pandemi' açıklaması da eklendi. Birçok ülke salgın ile ilgili yeni tedbirler açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsü "pandemi" yani küresel salgın olarak ilan edildiğini bildirdi. Bu açıklamanın ardından global piyasalardaki kayıplar hız kazandı.