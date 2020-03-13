Dolar 6.30'u aştı

13 Mart 2020 Cuma, 15:15

Dün en düşük 6,2072, en yüksek 6,3205 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 6,3168'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yatay bir seyirle 6,3190'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Avro/TL yüzde 0,1 artışla 7,0790'dan, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,9370'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1205, dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 97,4 seviyelerinde bulunuyor.



