Dolar 6.30'u aştı
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,3190'dan alıcı buluyor.
Dün en düşük 6,2072, en yüksek 6,3205 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 6,3168'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yatay bir seyirle 6,3190'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Avro/TL yüzde 0,1 artışla 7,0790'dan, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,9370'ten satılıyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1205, dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 97,4 seviyelerinde bulunuyor.
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