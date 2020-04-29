Dolar 7 TL sınırında tutundu

29 Nisan 2020 Çarşamba, 09:45

Dolar/TL koronavirüs döneminde Türkiye'den döviz çıkışlarının kamunun daha da artan arzı ile dengelenmeye çalışılmasıyla 7 civarında tutunurken bugün piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı bekleniyor.

Yılbaşından bu yana bakıldığında TL dolar karşısında yüzde 15 değer kaybı yaşarken benzer para birimlerinde yüzde 25'i aşan kayıplar yaşanıyor.

İşlemcilere göre bu gelişmede kamunun artan döviz arzı ve petrol fiyatlarındaki düşüş belirleyici. Bankacıların hesaplamasına göre geçtimiz yıl döviz piyasasına kamu arzı yoluyla Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv kaybı 32 milyar dolardı.

Dün gün boyu 6.99'da seyreden, akşam saat 16:51'de de 7.00'yi test eden dolar bu sabah 6.98'de yatay seyirde. Risk iştahındaki azalma ve koronavirüs salgınına dair gelişmeler TL ve birçok gelişmekte olan para birimleri üzerinde baskı yapmaya devam ediyor.

DİRENÇ SEVİYESİ

Işık FX bir notunda kura dair "Teknik olarak 7.00 direnç seviyesinin geçilmesi halinde 7.0400, 7.1000, 7.1450, 7.2000 seviyeleri takip edilebilir. Aksi durumda 6.95 seviyesinin altına inilmesiyle beraber 6.9200, 6.8750, 6.8400 ve 6.8000 destek seviyeleri yeniden gündeme gelebilir" değerlendirmesini yaptı.