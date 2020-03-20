Dolar güne düşüşle başladı

20 Mart 2020 Cuma, 10:06

Dün 6.54'e kadar yükselen Dolar/TL haftanın son işlem gününe düşüşle 6.51'de başladı. Kur dolar endeksindeki gerilemeyle düşüşünü hızlandırarak 6.47'ya geriledi. Avro 7.01'den 6.97'ye çekildi, sepet kur 6.76'dan 6.71'e geriledi.

Dolar Endeksi bu sabah resesyon endişeleriyle geriliyor. Birçok kurum ABD ekonomisinin yılın 2. çeyreğinde resesyona gireceği konusunda hemfikir. Dolardaki düşüş bugün gelişen piyasa para birimlerini destekledi.

Koronavirüs kaynaklı gelişmeler son dönemde küresel piyasalar ve Türk varlıkları üzerinde etkili oluyor. Sağık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak dün gece yaptığı açıklamada COVID-19'lu hasta sayısının 359’a, ölenlerin sayısının 4'e çıktığını açıkladı.

ABD Borsaları bu hafta virüs kaynaklı sert düşüşler sonrası dün yükselirken bu sabah Asya borsaları da yükselerek kayıplarının bir kısmını geri aldı. Bugün içeride ve dışarıda kuru etkileyecek kritik bir veri bulunmazken virüs kaynaklı haber akışı takip edilecek.

FED ADIMLARI OLUMLU

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge Bloomberg HT'ye FED'in 9 ülkeyle swap hattı açmasının zamanla piyasaya olumlu yansıyacağını belirtti ve "piyasalarda dolar paniği ve likidite sorunu var. FED'in 9 ülkeyle yaptığı swap anlaşması ve gelişen ülkelerle de yapma olasılığı piyasalara olumlu yansıyacaktır. Türk varlıkları da yurt dışı piyasalara bağlı hareketine devam edecektir" değerlendirmesini yaptı.