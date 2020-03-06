Dolarda son rakamlar

06 Mart 2020 Cuma, 09:25

Kapalıçarşı'da 6,1250 liradan alınan dolar, 6,1270 liradan satılıyor. 6,8800 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 6,8820 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0920 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 6,8170 lira olmuştu.