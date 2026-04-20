Kahramanmaraş Başsavcılığı'ndan 'İsa Aras Mersinli' açıklaması: 'Ölmedi' iddialarına yanıt

20.04.2026 19:49:00
İHA
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medyada yayılan "failin ölmediği ve kaçırıldığı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, olay sonrası yapılan incelemelerde fail İsa Aras Mersinli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, olay yerindeki incelemeler sonucunda failin yaşamını yitirdiğinin belirlendiği, ardından cenazenin Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldığı kaydedildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla yapılan otopsinin 15 Nisan saat 21.45'te başlayıp, 16 Nisan saat 00.30'da tamamlandığı, defin ruhsatının düzenlenmesiyle sürecin sona erdiği bildirildi.

Failin ölmediğine yönelik iddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, dosya taraflarının otopsi ve ölü muayene işlemlerine ait kayıtları inceleme yetkisine sahip olduğu belirtildi.

Öte yandan, halk arasında korku ve panik oluşturabilecek nitelikte yanıltıcı bilgi yayan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılık, kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiğini vurgulayarak, asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Son Dakika... Okul saldırısının ardından: Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını bildirdi.
Erhan Baydur kimdir? Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur neden görevden alındı? Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının yankıları sürerken, kentte üst düzey bir görev değişikliği yaşandı. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, olayın ardından görevinden ayrıldı. Peki, Erhan Baydur kimdir? Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur neden görevden alındı?