‘Dört senaryo var’

25 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

Spor dünyasının geleceği, önlenemez şekilde yayılmaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle tehlike altında. Dünyaca ünlü kulüpler, her branştan federasyonlar ve uluslararası büyük spor birlikleri, ne zaman biteceği belli olmayan pandemi sonrası yaşanacak ekonomik krizi en az hasarla atlatmak için çözüm arıyor. Neredeyse tüm spor organizasyonlarının durmasına yol açan covid-19 salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan Fransa’da, Cholet takımının başantrenörlüğünü yapan Erman Kunter Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı. Türk basketbolunun efsane oyuncusu ve koçu Kunter, dünyadaki genel durumu, koronavirüsle ilgili Fransızların spordaki yol haritasını anlattı.

- Basketbolun Avrupa’daki geleceği hakkında neler konuşuluyor?

Erman Kunter: Basketbolun Avrupa’daki durumuna göz atarsak; şu an bütün ligler belirsiz bir tarihe ertelendi ve ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Kulüplerin büyük bir ekonomik sıkıntıda olduğunu görüyoruz. NBA ve ACB (İspanya) kulüpleri oyuncu kontratlarında indirime gidilmesi için çalışmalar yapıyor. Basketbolcuların kontrat bitim tarihi 30 Haziran’dır. Fransa’da belirsizlik sürüyor.

- Fransa’nın bir kriz planı var mı bu konuda?

Dünyanın sosyal güvenlik ve iş hukuku konusunda öncü ülkelerinden olan Fransa bazı önlemler almaya başladı. Profesyonel kontratlarda, devlet asgari ücretin (şu anda net 1.219 Avro) tavan olarak 4.5 katını karşılayacağını açıkladı. Geri kalan paranın yüzde 84’ten aşağı olmamak kaydıyla işveren tarafından karşılanması sağlanacak. Bu, kontrat bitimi yani 30 Haziran’a kadar sürecek. Sporcu ülkesine dönmek isterse kulübün engellemesi mümkün değil. Ancak tavsiyede bulunabiliriz. Ülkesine dönüş kararı veren oyuncu haklarını korur. Ancak dönüş biletini kendi imkânlarıyla alır. Liglerin başlaması durumunda geri dönmek zorundadır.

- Oyuncunun ülkesine gitmesi kulüp için sıkıntı yaratmaz mı?

Buradaki sıkıntı 14 günlük karantina süresi olacaktır. Bu yüzden bunu kulüp olarak tavsiye etmiyoruz. Bu büyük sağlık savaşının en öncelikli problemimiz olduğunu aklımızdan hiç çıkaramayız. Ancak bir sonraki etaba da hazırlıklı olmalıyız. Herkesin dileği salgının durması ve hayatın normal akışına dönmesi. Hiç kimse bir süre veremiyor. İkinci aşamada yaraların sarılmaya başlamasıyla ekonomik yaralar nasıl sarılacak.

EKONOMİK GERÇEKLER

- Peki durdurulan ligler ne olacak?

Şu anda bilindiği gibi antrenmanlar başta olmak üzere her şey durdu. Kulüplerin büyük bir kısmı salgının atlatılması durumunda liglerin yeniden başlamasından yana. Her şeyin başı sağlık. Ancak bu salgının durmasıyla ekonomik gerçeklerle yüz yüze geleceğiz. Şu an için tartışılan 4 tip proje var.

1-Salgının sona ermesi durumunda liglerin hızlandırılmış bir şekilde bitirilmesi. En ideali ve çoğunluğun desteklediği bu.

2-Salgının kontrol altına alınması halinde seyircisiz ve hızlandırılmış bir şekilde sezonun tamamlanması. Ancak bu seçenek sporcuların zaten büyük bir düşüş gösteren moral motivasyonunun nasıl yükseltileceği konusunda büyük zorluklar içeriyor. Ayrıca kulüplerin ekonomik sıkıntılarının çözümüne katkı sağlamaları çok zor olacaktır.

3-Yüzde 65-70 oranında maçların oynanmış olduğunu göz önüne alarak şu andaki klasmanı korumak, küme düşmeyi kaldırmak ve sezonu bitirmek. Litvanya, Belçika, Polonya bu tercihi yaptı. Buradaki sorun bir üst lige çıkmanın ne şekilde olacağı konusu.

4-Ligin oynanmamış kabul edilmesi yani “beyaz sezon”. Küme düşme olmaması, bir önceki sezonun sıralamasının ölçü alınması. Genel kanıda 1. ve 3. seçenekler ön plana çıkıyor. Bakalım ülkeler ne karar verecekler. Umarım en kısa zamanda bu kaostan çıkarız.