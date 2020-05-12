DSÖ'den aşı açıklaması!

12 Mayıs 2020 Salı, 13:15

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris , koronavirüs aşısı için yürütülen çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Sözcü açıklamasında, "Koronavirüsler çok aldatıcı virüslerdir. Bu nedenle onlara karşı bir aşı üretmek zor" ifadelerini kullandı.

Harris yaptığı açıklamada, virüsle ilgili yapılan ilk çalışmalarda da görüleceği üzere bazı tedaviler geliştirildiğini ve bu tedavilerin hastalığın ciddiyetini ve süresini azalttığını ancak henüz virüsü durduracak veya tamamen öldürecek bir tedaviye sahip olmadıklarını söyledi.

Harris, ABD ve Brezilya'da salgınının ivme kazanmasıyla ilgili gelen bir soruya, salgının ilk günlerinden bu yana DSÖ'nün yaptığı uyarıların bu ülkelerde ciddiye alınmadığını söyleyerek yanıt verdi.