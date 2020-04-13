DSÖ'den aşı açıklaması: Tamamen durdurabilir

13 Nisan 2020 Pazartesi, 23:21

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüse karşı yapılan aşı çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Ghebreyesus, bulunabilecek bir aşının salgının dünya genelindeki yayılımını tamamen durdurabileceğini öne sürdü.

Çoğu uzman, corona virüsüne karşı bağışıklık sağlayacak bir aşının bir yıldan önce geliştirilip, dağıtılamayacağını söylüyor.

DOMUZ GRİBİNDEN HIZLI VE 10 KAT GÜÇLÜ

BBC’deki habere göre Ghebreyesus, Covid-19 salgınının, 2009'daki domuz gribi salgınından daha hızlı yayıldığını ve 10 kat daha öldürücü olduğunu da söyledi.

H1N1 virüsünün yol açtığı domuz gribi salgınında 200 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde yapılan basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, corona virüsü salgınına karşı bazı ülkelerde uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının gevşetilmesi konusunda aceleci davranılmamasını istedi.

DSÖ Başkanı, virüsün davranışı konusunda hala bilinmeyen çok şey olduğunu belirterek vaka takibi, test ve izolasyonun salgını önlemede önemli olduğunu vurguladı.