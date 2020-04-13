DSÖ'den aşı açıklaması: Tamamen durdurabilir
Ghebreyesus, dünyanın küresel ölçekte birbiriyle bağının Kovid-19’un yeniden ortaya çıkma riski anlamına geldiğini belirtti ve “En nihayetinde, yayılımı tamamen durdurmak için güvenli ve etkili bir aşının geliştirilmesi gerekecek” dedi. DSÖ genel sekreteri ayrıca koronavirüs salgınının domuz gribine oranla daha hızlı yayıldığını ve 10 kat daha öldürücü olduğunu savundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüse karşı yapılan aşı çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Ghebreyesus, bulunabilecek bir aşının salgının dünya genelindeki yayılımını tamamen durdurabileceğini öne sürdü.
Çoğu uzman, corona virüsüne karşı bağışıklık sağlayacak bir aşının bir yıldan önce geliştirilip, dağıtılamayacağını söylüyor.
DOMUZ GRİBİNDEN HIZLI VE 10 KAT GÜÇLÜ
BBC’deki habere göre Ghebreyesus, Covid-19 salgınının, 2009'daki domuz gribi salgınından daha hızlı yayıldığını ve 10 kat daha öldürücü olduğunu da söyledi.
H1N1 virüsünün yol açtığı domuz gribi salgınında 200 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.
DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde yapılan basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, corona virüsü salgınına karşı bazı ülkelerde uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının gevşetilmesi konusunda aceleci davranılmamasını istedi.
DSÖ Başkanı, virüsün davranışı konusunda hala bilinmeyen çok şey olduğunu belirterek vaka takibi, test ve izolasyonun salgını önlemede önemli olduğunu vurguladı.
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