Dünya Sağlık Örgütü: Merkez artık Avrupa

13 Mart 2020 Cuma, 21:28

Basın toplantısında konuşan WHO Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus trajik bir kilometre taşı olduğunu ifade etti. Dr Tedros, Birleşmiş Milletler’in dayanışma planı başlattığını ifade etti.

ALMANYA'DA 7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Almanya’da koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Ülke genelinde ölü sayısının 7’ye, vaka sayısının 3 bin 174’e çıktığı duyuruldu. Hayatını kaybedenlerin 4’ünün Kuzey Ren-Vestfalya, 2’sinin Baden-Württemberg, birinin ise Bayern eyaletlerinde bulunduğu bildirildi.



İTALYA'DA BİR GÜNDE KAYDEDİLEN EN YÜKSEK ÖLÜM

İtalya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yaşamını yitirenlerin sayısı 250 kişi artarak, 1266'ya yükseldi. Ülkede, 3 hafta önce görülmeye başlayan Kovid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ederken, bugün bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.

YUNANİSTAN'DA VAKA SAYISI ARTTI

Yunanistan'da koronavakası sayısı 190'a yükseldi. Öte yandan Yunan hükümeti kafeterya, restoranlar, alışveriş merkezleri ve barların kapatılması kararı aldı.

UKRAYNA’DA KORONA VİRÜSTEN İLK ÖLÜM

Ukrayna’da 71 yaşındaki bir kadın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak hayatını kaybeden kadınla birlikte Ukrayna’da korona virüsten ilk ölümlü vaka gerçekleşmiş oldu.

GİNE VE VENEZUELA’DA İLK KORONAVİRÜS VAKASI TESPİT EDİLDİ

Batı Afrika ülkesi Gine Cumhuriyeti'nde ve Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi.

PANAMA VE İSPANYA’DA OHAL İLAN ETTİ

Panama ve İspanya, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle olağanüstü hal ilan etme kararı aldı.

IKBY'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, Irak'ta koronavirüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve salgının yayılma riskinin artması üzerine bölgede 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti.