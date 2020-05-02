Dünya Sağlık Örgütü’den Vuhan açıklaması

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 11:18

Koronavirüsün Çin’de ilk kez ortaya çıktığı Vuhan kentiyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) çarpıcı bir açıklama geldi. DSÖ’den Dr. Maria van Kerkhove, Vuhan’da durumu ağır ve yeni vaka görülmemesiyle ilgili konuştu.

Kerkhove, Vuhan yönetimini tebrik ederken, “Salgının ilk döneminde en sert şekilde darbe alan Vuhan’da durumu ağır ya da yeni vaka olmadığını duymak inanılmaz bir haber. Usanmadan ve yorulmadan gösterilen çabalara hayranlık duyuyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.

Sözcü'nün haberine göre, acil durum kurallarına uyarak evde kalanlar da teşekkür eden Kerkhove, “Elinizden geleni yaptığınız için size şapka çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

77 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ



Wuhan şehri koronavirüs ilk kez tespit edildikten sonra Ocak ayında giriş ve çıkışlara kapatılarak karantina altına alınmıştı. Şehirdeki sıkı önlemler Nisan ayında kaldırılmıştı.

Worldometers’ın verilerine göre 82 bin 875 vaka görülen Çin’de 77 bin kişi sağlığına kavuştu, 4 bin 633 hasta ise hayatını kaybetti.