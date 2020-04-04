Dünya ve olimpiyat şampiyonu Atlı anıldı
Dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Atlı mezarı başında anıldı.
Dünya ve olimpiyat şampiyonu merhum milli güreşçi İsmet Atlı, ölümünün 6’ncı yıl dönümünde kabri başında okunan dualarla anıldı.
İsmet Atlı için, Kozan ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi Toklular Mezarlığı'ndaki kabri başında anma etkinliği düzenlendi. Aile adına konuşan Hüseyin Atlı, “Ağabeyimi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onun gibi sporcular zor çıkıyor. Madalyalarını bir müzede saklansın istiyoruz” dedi.
Video Haberler
- Manisa'da kan donduran görüntüler!
- Neden sokağa çıktın? sorusuna böyle yanıt verdi
- Sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet
- Koronavirüs bu ilçeye uğramadı
- Canlı yayında koronavirüs röportajı böyle ağlattı
- Sevgilisini rahatsız eden arkadaşını ensesinden vurdu
- Canlı yayında olduğunu unutup sigara yaktı!
- Vaka sayısında ikinci olan ilde uyarıları dinlemediler!
- İBB toplu ulaşımda maske dağıtmaya başladı
- Bakan Koca, Bahçeli'nin önerisini canlı yayında reddetti