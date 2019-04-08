Karşılıklı terör örgütü ilan ettiler!

ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmasının ardından İran'dan ABD'ye misilleme geldi.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump da bugün, İran Devrim Muhafızlarının yabancı terör örgütleri listesine alındığını duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer verilmişti.

Washington yönetimi, şu ana kadar Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili onlarca kişi ve kuruluşu terör listesine dahil etmişti ancak ordunun tamamını kapsayan bir karar almamıştı.

NETANYAHU'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran Devrim Muhafızları'nı yabancı terör örgütü olarak tanıdığı için ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti.

Netanyahu, Twitter’dan yaptığı açıklamada ülkesinin ve bölgenin çıkarlarına hizmet eden bu konudaki önemli isteğine yanıt verdiği için Trump’a teşekkür ettiğini belirtti. Netanyahu ayrıca, İsrail ve ABD'nin dünya barışını tehdit eden İran rejimine karşı birlikte çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzalamıştı.