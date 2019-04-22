Fransa'dan Kılıçdaroğlu'na destek

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen şölene Fransız sivil toplum kuruluşları ile beraber çok sayıda Türk ve Fransız vatandaş katıldı. Şölende yapılan basın açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya tepki gösterilirken,saldırının ardından yapılan demeçlerin organize olunarak yapıldığının altı çizildi. CHP Fransa Birliği Başkanı Uğur Güven, Cumhuriyet’e yapmış olduğu açıklamasında Ankara’daki linç girişiminin AKP’li bir kısım grup tarafından organizeli bir şekilde yapıldığını belirtti.

Güven, Demokrasi ve Kardeşlik Şöleni’nin açılış konuşmasında 31 Mart seçimleri ile birlikte AKP’nin çöküşe geçtiğini belirtti. Erdoğan'ın yönetimi baskı rejimine dönüştürdüğünü belirten Güven şöyle devam etti:

Tek adam rejimi altında girilen seçimlerde cumhuriyetin özü olan yasama, yürütme ve yargı güçlerini kontrol altına almasına rağmen AKP ve Erdoğan seçimlerde büyük yenilgiye uğradı.

Şimdi topu YSK’ye atarak baskı altına almaya çalışıyorlar. MHP’nin tehditkar demeçleri Cumhurbaşkanı'nın açık bir şekilde taraf olması Vatan Partisinin Osmanlı Ocaklarıyla ittifak yapmaları gerilimi arttıran olayların başlamasına sebep oldu.

İmamoğlu'nun Maltepe'de yapacağı miting çok önemliydi. Bunu engellemek ve halka gözdağı vermek için Ankara’da Genel Başkanımıza yapılan saldırı ve ardından verilen demeçler bunların tam bir organize içinde olduklarını açıkça gösteriyor.

Bu vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun alacağı bütün kararlarının yanında olduğumuzu Paris’ten ilan ediyoruz.

Güven, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı anlarını izlediğimizde tüylerimiz dikendi, çünkü bu tür olayları Maraş’ta , Sivas’ta yaşadık. Görüntüler gerçekten çok ürkütücü ve bir vahşilikti. Bu saldırı küçümsenemez. Saldırı ardından bakan ve devlet görevlilerinin yaptıkları açıklamalar ise daha da vahim. Şimdi bu saldırıyı burada Fransız halklarına anlatacağız" dedi.