Dünyanın işçisi sokakta

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, dünyanın pek çok kentinde işçi örgütleri, sendikalar ve sol-sosyalist partilerin katılımıyla kutlandı. Eylemlerde işçilerin talepleriyle hükümetlerin politikalarına karşı sloganlar iç içe geçerken, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar da yaşandı.

Küba

Küba Devrim Meydanı’nda toplanan yüzbinlerce kişinin gündeminde ABD’nin bölgedeki sosyalist ülkeler üzerinde artan baskısı vardı. Devlet Başkanı Diaz-Canel’in de katıldığı mitingde, Washington’ın ambargo kartını bu kez daha sert şekilde çıkarması ve Venezeülla’da ABD destekli darbe girişimi protesto edildi. Küba’daki mitinge yaklaşık 1000 Türk vatandaşı da katıldı.

Yunanistan

İşçi sendikalarının güçlü olduğu Yunaninstan’da 1 Mayıs hareketli geçti. Atina’da, Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE), Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve Tüm İşçilerin Mücadele Cephesi’nin (PAME) çağrısıyla bir araya gelen işçiler Sintagma Meydanı’na yürüyüş yaptı.

Rusya

1 Mayıs’ın gösterilerinin kalabalık geçtiği bir diğer ülke de Rusya’ydı. Moskova’da, Kızıl Meydan’da sendikaların ve komünist partilerin çağrısıyla gösteriler yapılırken, muhalif Aleksey Navalny taraftarlarının ise polis tarafından gözaltına alındıkları belirtildi. Ülke genelinde 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Almanya

Almanya’nın başta Berlin, Hamburg ve Leipzig olmak üzere pek çok kentinde 1 Mayıs mitingleri ve yürüyüşleri düzenlendi. Yürüyüşlerde Avrupa Birliği’ne emeğin hakları konusunda uyarılar öne çıktı.

Cezayir

Yoğun gösterilerin ardından geçen ay Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’nın istifa ettiği Cezayir’de düzenlenen gösterilerde emeğin haklarının yanı sıra, Buteflika döneminin isimlerinin iktidardan çekilmesi için talepler dile getirildi.

Filistin

İsrail’in yasa dışı yerleşimleri genişlettiği ve ablukayı artırdığı Filistin’de 1 Mayıs’ta kitlesel gösteriler düzenlendi. Gazze’de yapılan eylemde İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atıldı.

Bangladeş

Dhaka’da yapılan gösterilere çalışma koşullarını ve ayrımcılığı protesto eden kadın işçiler damga vurdu.

Fransa

Yaklaşık 6 aydır Sarı Yeleklilerin eylemleriyle sarsılan Paris’te Genel Emek Konfederasyonu (CGT) ve sol partilerin öncülüğünde kitlesel 1 Mayıs yürüyüşü ve mitingi düzenlendi. Yürüyüşte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iktidarı ve politikalarına karşı talepler öne çıkarken, Sarı Yeleklilerle polis arasında ise çatışmalar yaşandı. Polisin en az 165 kişiyi gözaltına alındığı bildirildi. Fransa’da Paris dışında birçok kentte gösteriler ve yürüyüşler düzenlendi.