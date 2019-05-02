Assange: İnsanları korudum, iade etmeyin

İngiltere’de tutulduğu hapishaneden video ile Westminster Mahkemesi’nde görülen duruşmaya bağlanan Assange, “Pek çok ödül kazanmış bir gazeteci olarak çok sayıda insanı koruduğunu ve ABD’ye iade edilmek istemediğini” söyledi.

ABD tarafından ‘tarihin en büyük gizli bilgileri sızdırma’ faaliyetiyle suçlanan Assange, ABD’ye iadesi durumunda ‘tarihin en büyük gizli belge sızdırma operasyonu’ suçlamasıyla karşılaşacak. Dava, Assange’ın ifadesinin ardından 30 Mayıs’a ertelendi. Mahkeme önünde Assange destekçileri protesto gösterisi yaptı. Asange için Berlin’de de Çinli çağdaş sanatçı ve aktivist Ai Weiwei’nin katılımıyla protestolar düzenlendi.