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Assange: İnsanları korudum, iade etmeyin

Ekvador’un İngiltere Büyükelçiliği’nden 11 Nisan’da çıkarılarak gözaltına alınan WikiLeaks kurucusu Julian Assange, ABD’nin sınır dışı edilmesi talebiyle açtığı dava kapsamında bugün mahkemede ifade verdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 2 Mayıs 2019 Perşembe, 22:00

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İngiltere’de tutulduğu hapishaneden video ile Westminster Mahkemesi’nde görülen duruşmaya bağlanan Assange, “Pek çok ödül kazanmış bir gazeteci olarak çok sayıda insanı koruduğunu ve ABD’ye iade edilmek istemediğini” söyledi.

ABD tarafından ‘tarihin en büyük gizli bilgileri sızdırma’ faaliyetiyle suçlanan Assange, ABD’ye iadesi durumunda ‘tarihin en büyük gizli belge sızdırma operasyonu’ suçlamasıyla karşılaşacak. Dava, Assange’ın ifadesinin ardından 30 Mayıs’a ertelendi. Mahkeme önünde Assange destekçileri protesto gösterisi yaptı. Asange için Berlin’de de Çinli çağdaş sanatçı ve aktivist Ai Weiwei’nin katılımıyla protestolar düzenlendi.

Cumhuriyet İMECESİ

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