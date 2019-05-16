Putin: Türklerle çalışmak Avrupalılarla çalışmaktan daha kolay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile Soçi'deki görüşmesi sonrası, Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesine ilişkin açıklamalar yaptı.

PUTİN: TÜRKLERLE ÇALIŞMAK AVRUPALILARLA ÇALIŞMAKTAN DAHA KOLAY

Sputnik'in aktardığı habere göre, Putin ismini vermeden Türk Akım projesine gönderme yapıp şunları söyledi: "Türklerle çalışmak, Avrupalılarla çalışmaktan daha kolay. Zira (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan karar alıyor ve bunu uygulamaya koyuyor. Avrupa söz konusu olduğundaysa burada 27 ülkenin kendi içlerinde anlaşmaya varması gerekiyor. Senelerdir tekdüze bir biçimde aynı sakızı çiğniyoruz, ancak hiçbir şey olmuyor. Doğrusu bu çok üzücü."

​Rusya lideri şöyle devam etti: "Kendi adımıza konuşmamız gerekirse biz bu projeyi (Kuzey Akım 2) uygulamaya, sonuna kadar gitmeye hazırız. Bana öyle geliyor ki bu projeyi mantığın gerektirdiği gibi sonuca ulaştıracağız. Düşünüyorum ki bu tip projelerin uygulanması için kendi duyduğumuz ilgi galip gelecek. Elbette bu proje Avrupa'nın tümünün ekonomik menfaatlerine de uygun."