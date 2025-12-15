Beykoz’daki 'avukatlara saldırı' davasında kritik gelişme: Savcı iki AKP’li için ceza istedi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda 28 Mayıs 2023’te Beykoz Zerzevatköy Mahallesi’ndeki Bedesten İlköğretim Okulu’nda AKP’li görevliler, Atatürk rozeti takan CHP’li görevlilerle tartıştı. Tartışmasının büyümesiyle AKP’li görevliler, aralarında avukat Burak Saldıroğlu’nun da bulunduğu CHP’li görevlilere fiziki saldırıda bulundu. Yaşanan olaylara ilişkin açılan davanın duruşması, bugün Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

SAVCILIK MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olayın okul içinde başlayarak dışarı taştığını belirtti. Mütalaada, sanıklardan Gökhan Akat’ın okul bahçesinde katılanlara yönelik itekleme eyleminde bulunduğu, Ercan Contay’ın ise okul dışında fiili saldırıda bulunduğu kaydedildi. Savcı, Akat ve Contay’ın fikir ve eylem birliği içinde “kamu görevlisine görevinden dolayı kasten yaralama” suçunu işlediklerini vurgulayarak cezalandırılmalarını talep etti. Diğer iki sanık Eyüp Cankaya ve Sezai Yıldız hakkında ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat istendi.

“SANDIĞIN İRADESİ HEDEF ALINDI”

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan avukat Burak Saldıroğlu, olayların yalnızca bireysel bir saldırı olmadığını vurgulayarak, “Atatürk rozetinin ‘siyasi rozet’ olduğu iddiasıyla çıkarılmasının istenmesiyle başlayan tartışmalar, AKP’li müşahit ve görevlilerin kışkırtmalarıyla büyüyerek kamu görevi yürüten avukat ve müşahitlere yönelik fiili saldırıya, adeta bir linç girişimine dönüştü” dedi.

Saldırının seçim güvenliğini hedef aldığını belirten Saldıroğlu, “Burada hedef alınan yalnızca bizler değil, sandığın iradesiydi” ifadelerini kullandı.

“UMUT VERİCİ BİR GELİŞME”

Savcılığın ceza talebini değerlendiren Saldıroğlu, “Aradan iki yılı aşkın süre geçtikten sonra sanıklar hakkında cezalandırma talebinde bulunulması, seçim sürecinde görev yapanlara yönelik saldırıların cezasız kalmayacağına dair demokrasimiz açısından umut verici bir gelişme olmuştur” diye konuştu. Mahkeme, taraflara savcılık mütalaasına karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 23 Şubat 2026 tarihine erteledi.