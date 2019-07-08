Cezaevinde tedavi görebilmek için banka soymaya kalkıştı

The Telegraph'ın haberine göre, geçen ay sonunda başkent Seul yakınında Daejeon'da plastik bıçakla bankaya giren 40 yaşında bir erkek, çalışanlardan "kibarca" polise haber vermelerini istedi.

Gözaltına alınan adam, sorgusunda niyetinin bankadaki paraları almak değil tutuklanarak cezaevine gönderilmek olduğunu itiraf etti.

Annesiyle yaşayan işsiz adamın, tutulan belinin tedavisi için cezaevine girmek istediği ve bu nedenle böyle bir eyleme kalkıştığı ancak tehditle suçlandığından hapse girme ihtimalinin bulunmadığı belirtildi.

Güney Koreli adamın, tedavi masraflarını karşılayacak parası olmadığını söylediği aktarıldı.