Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde bombalı saldırı







Afganistan'da yetkililer, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine düzenlenen bombalı saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı. Saldırının bir polis aracına yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olduğu ancak patlamadan zarar görmediği belirtiliyor. Öte yandan başkent Kabil'de de başka bir patlama meydana geldiği, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında. Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.