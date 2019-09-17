Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde bombalı saldırı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Gani'nin durumunun iyi olduğu açıklandı.
AA
Yayınlanma tarihi: 17 Eylül 2019 Salı, 11:34

[Haber görseli]



Afganistan'da yetkililer, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine düzenlenen bombalı saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı.

[Haber görseli]

Saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı. Saldırının bir polis aracına yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.[Haber görseli]

Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olduğu ancak patlamadan zarar görmediği belirtiliyor. Öte yandan başkent Kabil'de de başka bir patlama meydana geldiği, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında. Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

[Haber görseli]

A+ A-