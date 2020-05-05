Dünyanın en net Ay fotoğrafı

05 Mayıs 2020 Salı, 11:43

Bugüne kadar çekilmiş en net Ay fotoğrafı olma özelliğine sahip olan fotoğraf, tam iki haftalık bir çalışmanın ürünü ve daha önce görülmemiş detaylar içeriyor.



Andrew McCarthy tarafından çekilen fotoğraf, ayın tüm detaylarını gözler önüne seriyor. McCarthy, fotoğrafı oluşturabilmek için Ay'ın iki haftalık süreçte binlerce görüntüsünü almış. Aldığı görüntüleri başarıyla birleştiren McCarthy, yaptığı çalışmaların sonucunda da dünyanın en net Ay fotoğrafını oluşturmayı başarmış.

McCarthy'nin oluşturduğu fotoğraf, sanılandan çok daha uzunca bir çalışmanın ürünü. McCarthy, Ay'ın aydınlanma çemberinden yararlanarak Ay yüzeyindeki kraterlerin çok daha net bir şekilde görülmesini sağladı. Ayrıca bu durum, Ay'daki diğer detayların da gün yüzüne çıkmasına yardımcı oldu.

Kaynak: webtekno.com