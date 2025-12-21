Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekrem İmamoğlu o çocuğu paylaştı ve sordu: ‘Yargı öç alır mı, kin duyar mı?’

Ekrem İmamoğlu o çocuğu paylaştı ve sordu: ‘Yargı öç alır mı, kin duyar mı?’

21.12.2025 21:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ekrem İmamoğlu o çocuğu paylaştı ve sordu: ‘Yargı öç alır mı, kin duyar mı?’

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunan şoförünün oğlunu paylaşarak “Yargı rehin alır mı? Yargı zalimlik yapar mı? Yargı öç alır mı, kin duyar mı? Devletin temeli ve teminatı olan Yüce Türk Yargısının itibarı, hiç bu kadar zarar görmemiştir! AYAZ’dan utanın!” dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajı şöyle:

"Sevgili eşim Dilek’in, Silivri’de ADA (Aile Dayanışma Ağı) toplantısındaki konuşması sırasında AYAZ evladımızı gördüm.

AYAZ, 10 yaşında, 18 yıllık makam şoförüm Recep’in oğlu.

AYAZ, masumiyetin, mazlumun simgesi…

Görevi direksiyon başında, arabasının kapısında durmak olan

ŞOFÖRLER,

Görevi ilgili kamu görevlisini korumak, kollamak olan

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ,

ÖZEL KALEM SORUMLULARI,

EVLATLAR,

KADIN, ANNE TUTSAKLAR,

AKRABALAR, AİLELER,

HASTA TUTSAKLAR…

Soruyorum:

Yargı rehin alır mı?

Yargı zalimlik yapar mı?

Yargı öç alır mı, kin duyar mı?

Devletin temeli ve teminatı olan Yüce Türk Yargısının itibarı, hiç bu kadar zarar görmemiştir!

AYAZ’dan utanın!

Türkiye’nin geleceğinden, milletimizden utanın!

TUTUKSUZ YARGILANMA HAKTIR!"

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu